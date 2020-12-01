Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 01-12-20

ЕРЕВАН, 1 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 1 декабря, курс доллара США вырос на 0.58 драмa и составил 506.98 драм. Курс евро вырос на 0.59 драмa и составил 607.41 драм. Курс российского рубля вырос на 0.01 драмa и составил 6.66 драм. Курс британского фунта вырос на 2.24 драмa и составил 676.92 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 239.85 драмa и составила 28729.18 драм. Цена серебра сократилась на 15.62 драмa и составила 361.04 драм. Цена платины выросла на 506.69 драмa и составила 15957.49 драм.