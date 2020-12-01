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ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

ЕС выделил Украине свыше €16,5 млрд с 2014 года

Евросоюз уже выделил Украине в общей сложности с 2014 года €16,5 млрд финансовой помощи в виде грантов и займов, что почти в полтора раза больше пакета помощи, обещанного Еврокомиссией в марте 2014 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в опубликованном во вторник Еврокомиссией докладе об имплементации Соглашения об ассоциации с этой страной.

"Евросоюз совместно с европейскими финансовыми институтами (имеются в виду Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк - прим. ТАСС) уже мобилизовал для Украины свыше €16,5 млрд грантов и кредитов с 2014, что значительно превышает объем помощи, который был обещан в 2014 году в €11,175 млрд", - говорится в документе. В нем не приводятся данные о динамике уровня жизни на Украине за этот период.

Эти деньги не включают средства, полученные Украиной в рамках кредитов МВФ.

В докладе не приводятся данные о динамике уровня жизни на Украине за этот период, но отмечается, что в первой половине 2020 года средние зарплаты на Украине выросли на 5% в реальном выражении и достигли €350 в месяц.

 


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