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Советник президента Арцаха коснулся возможности возобновления деятельности аэропорта Степанакерта

Советник президента Арцаха коснулся возможности возобновления деятельности аэропорта Степанакерта

Советник президента Республики Арцах Давид Бабаян подчеркивает, что в случае разблокирования транспортных маршрутов, предусмотренных подписанным лидерами России, Армении и Азербайджана заявлением, необходимо обсудить также возобновление эксплуатации аэропорта Степанакерта. Об этом Давид Бабаян сказал в беседе с Арменпресс.

«При поддержке российской стороны открытие Степанакертского аэропорта создаст соединяющий с внешним миром второй важный маршрут. Кроме того, после открытия аэропорта он может стать важным транспортным узлом, а также даст возможность решить социально-экономические проблемы», - сказал Давид Бабаян.

Бабаян добавил, что, по его информации, аэропорт Степанакерта подвергся обстрелу во время боевых действий, но серьезных повреждений не было.


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