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На территории общины Капан Сюникской области демаркационных работ не проводится

На территории общины Капан Сюникской области демаркационных работ не проводится

На территории общины Капан Сюникской области демаркационных работ не проводится. Как сообщает Арменпресс, мэрия Капана заявила об этом в ответ на заявление депутата фракции «Мой шаг» Карена Амбарцумяна о том, что армянские и азербайджанские войска во время демаркационных работ перешли границу с Капаном.

«Сегодня в интервью средствам массовой информации член фракции «Мой шаг» Карен Амбарцумян сказал, что якобы наши и азербайджанские войска перешли границу и достигли общины Капан. Сообщаем, что информация не соответствует действительности. Демаркационных работ на территории Капана не проводится», - говорится в сообщении.


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