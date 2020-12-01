На территории общины Капан Сюникской области демаркационных работ не проводится. Как сообщает Арменпресс, мэрия Капана заявила об этом в ответ на заявление депутата фракции «Мой шаг» Карена Амбарцумяна о том, что армянские и азербайджанские войска во время демаркационных работ перешли границу с Капаном.

«Сегодня в интервью средствам массовой информации член фракции «Мой шаг» Карен Амбарцумян сказал, что якобы наши и азербайджанские войска перешли границу и достигли общины Капан. Сообщаем, что информация не соответствует действительности. Демаркационных работ на территории Капана не проводится», - говорится в сообщении.