В США выявили более 157 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Более 157 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1 172 человека с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 157 901 новый случай заражения. На прошлой неделе в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 268 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.

Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 63 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.