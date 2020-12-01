4 участника бесплатных курсов программирования SAS BASE подписали трудовые договоры

В рамках программы “Подготовка специалистов. Сотрудничество ВУЗ - частный сектор”, осуществляемой Министерством высокотехнологичной промышленности Республики Армения, завершился учебный процесс первой группы бесплатного курса программирования “SAS BASE”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении, из 21 зарегистрированного участника экзамен сдали 10, 4 из них уже получили предложения о работе в компании “Де Гурус” (The Gurus), остальные пока рассматривают предложения от других компаний.

30 ноября в Министерстве высокотехнологичной промышленности состоялась церемония вручения сертификатов 10 участникам, сдавшим выпускной экзамен.

Заместитель министра высокотехнологичной промышленности Виктория Погосян приветствовала участников курсов и поздравила их с выпуском, четверых из них - с началом работы.

Она поблагодарила сотрудников “The Gurus”, которые дали возможность выпускникам курсов работать в их компании. В своем выступлении замминистра еще раз подчеркнула важность сотрудничества государство - частный сектор в сфере технологического образования.

Компания “The Gurus” уже принимает заявки участников второго этапа. Скоро начнутся курсы. Участвовать в программе могут граждан Армении и Арцаха (из Еревана, достигшие 18 лет и 16 лет из регионов Республики Армения и из Республики Арцах), которые пройдут процедуру приема на курсы и будут соответствовать цели программы.

Согласно меморандуму о сотрудничестве, подписанному в июле 2020 года между Министерством высоких технологий Республики Армения ООО “The Gurus”, в рамках программы “Подготовка специалистов. Сотрудничество ВУЗ - частный сектор” компания предоставит возможность бесплатного обучения языку программирования “SAS Base” для 90 участников из Еревана и из регионов Армении и Арцаха.

“De Gurus LLC” - одна из крупнейших компаний с наиболее опытными программистами SAS в регионе. Компания предоставляет услуги SAS-программирования, управления данными и биостатистики всемирно известным фармацевтическим компаниям.

Подробности о регистрации в программе “SAS Base” представлены на сайте edu.hti.am по следующей ссылке.