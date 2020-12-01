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Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования в Арцах отправил гуманитарную помощь

Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования в Арцах отправил гуманитарную помощь

По инициативе Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования 1 декабря в Арцах была направлена гуманитарная помощь пострадавшему от войны населению Арцаха

Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что колонна машин, везущая теплую одежду, отправилась в Степанакерт и в близлежащие населенные пункты. Программы гуманитарной помощи, осуществляемые при сотрудничестве двух стран, продолжаются.


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