Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования в Арцах отправил гуманитарную помощь
16:21, 1 Декабрь, 2020
По инициативе Российско-Армянского центра гуманитарного реагирования 1 декабря в Арцах была направлена гуманитарная помощь пострадавшему от войны населению Арцаха
Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что колонна машин, везущая теплую одежду, отправилась в Степанакерт и в близлежащие населенные пункты. Программы гуманитарной помощи, осуществляемые при сотрудничестве двух стран, продолжаются.
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