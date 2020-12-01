Маас заявил, мирный процесс в Афганистане нельзя нарушать поспешным выводом войск

Шаги по выводу войск из Афганистана должны быть тщательно продуманы, чтобы не разрушить достигнутое и не навредить мирному процессу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед онлайн-переговорами с коллегами из стран НАТО.

"Вывод должен быть привязан к конкретным условиям. Афганистан нуждается в мире и безопасности", - сказал он.

"Не должно быть так, чтобы из-за поспешных маневров по выводу войск из Афганистана пострадал мирный процесс", - добавил Маас.

По его словам, нельзя в сложившихся условиях "посылать неверные сигналы".