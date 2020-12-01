Спикер Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян вернулся на службу с неполным графиком работы. Об этом Арменпресс сообщил советник председателя НС Ваган Костанян.

“Он вернулся, но с неполным графиком, так как все еще есть проблемы со здоровьем”, - сказал он, добавив, что Мирзоян был в парламенте сегодня, 1 декабря.

По словам Костаняна, состояние здоровья председателя НС в целом хорошее, но есть проблемы, он пока находится в стадии выздоровления.

В ночь на 10 ноября группа людей, собравшаяся у Национального Собрания, избила спикера Национального собрания Арарата Мирзояна. Он был доставлен в больницу и перенес операции.

Анна Григорян