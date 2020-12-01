Америабанк с “Симбиотиксом” заключил субординированный заем

Америабанк заключил долгосрочное соглашение о субординированном кредите с АО “Симбиотикс” на 15 млн. долларов США с возможным увеличением суммы кредита до 25 млн. долларов США.

Как сообщает Арменпресс, в рамках критериев “Базель III” данные кредитные средства соответствуют требованиям дополнительных инструментов капитала, направленных на укрепление позиций банка в общем нормативном капитале.

Об этом сообщил генеральный директор Америабанка Артак Анесян. “Мы ценим отношения “ Симбиотикса” с нашими партнерами и надеемся на продолжение совместной работы над этим долгосрочным субординированным займом. Привлеченные средства помогут нам не только сохранить рост кредитного портфеля, но и оказать столь необходимую поддержку предприятиям, работающим в Армении в этот сложный период. Кредит был предоставлен в нужное время, когда отраслевой регулятор поощряет банки к увеличению капитала с помощью инструментов регулирования капитала, и мы планируем реализовать и другие программы по привлечению регулятивного капитала в этом году. Это важный шаг на пути к нашему первичному публичному размещению акций (IPO). Я хотел бы еще раз поблагодарить наших партнеров за их неизменное доверие к Америабанку”.

“В рамках этой сделки мы вместе с нашим основным инвестором C-Quadrat рады поддержать нашего постоянного партнера Америабанк в привлечении регулятивного капитала в период эпидемии. В это трудное для экономики время мы надеемся на сотрудничество с местными микропредприятиями, чтобы предоставить им доступ к финансированию для малых и средних предприятий”, - отметила содокладчик “Симбиотикса” по линии ЕЦА (Европа и Центральная Азия) и СВСААП (Средний Восток, Северная Африка, Афганистан и Пакистан) Софья Тулупова.

“Более десяти лет Vision Microfinance предоставляет возможность жителям развивающихся стран существенно повышать свой уровень жизни. Это стало возможным благодаря успешному сотрудничеству с “Симбиотикс” и надежной сети местных финансовых учреждений, тщательно разработанному за прошедшие годы. Америабанк является одним из самых высокорейтинговых партнерских учреждений в нашей инвестиционной сети, и мы рады, что с помощью данного кредита нам удалось оказать своевременную поддержку банку. Кредитные средства послужат цели финансирования деятельности ММСП клиентов банка в городских и сельских регионах Армении”, - отметил Гюнтер Кастнер, основатель, управляющий партнер и директор по информационным технологиям ООО “C-QUADRAT Impact Asset Management”.

Америабанк - динамично развивающийся банк и один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов Армении с четко сформулированной цифровой повесткой дня. Америабанк, первый инвестиционный банк в Армении, который является универсальным банком, предлагающим инновационные корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в рамках комплексного пакета банковских решений. Для получения дополнительной информации посетите www.ameriabank.am

“Симбиотикс” - ведущая платформа для доступа к рынкам с целью импакт-инвестирования, предназначенная для финансирования микро, малых и средних предприятий, а также домашних хозяйств с низким и средним доходом на развивающихся и пограничных рынках. С 2005 г. компания “Симбиотикс” подготовила и инициировала около 4 000 сделок на общую сумму, превышающую 5.5 млрд. долларов США, для более чем 450 компаний на почти 90 развивающихся и пограничных рынках. Эти инвестиции были приобретены более чем 25 фондами и более чем 50 сторонними специализированными управляющими фондами, тем самым сформировав развивающуюся экосистему и рынок для подобных транзакций.

Фонд “Dual Return Fund - Vision Microfinance” вносит свой вклад в устойчивое развитие во всем мире, работая над достижением большинства Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Более 1.77 млрд. долларов США было выделено в виде 1 123 займов 303 различным микрофинансовым организациям в 67 странах, охватив свыше 2,5 млн. микропредпринимателей, включая и их семьи.

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Компания “C-Quadrat Impact Asset Management”, (Австрия) - инвестиционный менеджер фонда “Dual Return Fund”. Она является ведущей независимой компанией по управлению активами в немецкоязычном регионе, специализирующейся на размещении активов, анализе и управлении абсолютной доходности, устойчивых инвестициях и продуктах микрофинансовых фондов. Компания специализируется на размещении активов, анализе и управлении абсолютным доходом, стабильных инвестициях и предоставлении продуктов, предлагаемых фондами микрофинансирования.

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