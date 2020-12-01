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“Ноа” и “Урарту” сыграли вничью

“Ноа” и “Урарту” сыграли вничью

В 14 туре чемпионата Армении по футболу встретились “Ноа” и “Урарту”.

Как сообщает Арменпресс, Кобзарь из состава “Урарту” ответил на гол Майровича, забитый в ворота “Ноа” на 10-й минуте. Во втором тайме команды не использовали свои возможности, матч завершился вничью со счетом - 1: 1.

После этого тура “Урарту” в турнирной таблице занимает второе место, “Ноа” - 5-е.

14-й тур чемпионата Армении по футболу начался вчера  с матча “Алашкерт” - “Ван”, состоявшегося в Ереване. “Алашкерт” обыграл “Ван” со счетом 2:1.


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