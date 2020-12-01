Власти Филиппин закупят вакцины от COVID-19 четырех компаний, в том числе российскую "Спутник V", заявил пресс-секретарь президента Гарри Роке, слова которого приводит телеканал CNN Philippines.

По словам Роке, сославшегося на информацию от координатора программы вакцинации Карлито Галвеса, помимо российского препарата, Филиппины закупят вакцины у китайской компании Sinovac, американской Pfizer и британской AstraZeneca.

Всего власти Филиппин намерены привить от коронавируса 60 миллионов своих граждан, чтобы добиться коллективного иммунитета. На это они рассчитывают потратить более 73 миллиардов филиппинских песо (полтора миллиарда долларов). Первую партию вакцин Филиппины планируют получить во втором квартале 2021 года.

На прошлой неделе филиппинские власти при участии частных компаний заключили с AstraZeneca соглашение о закупке 2,6 миллиона доз вакцины,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа — это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.

Вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Среди ее преимуществ — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Сейчас "Спутник V" проходит клинические испытания с участием 40 тысяч человек. Результаты второго промежуточного анализа данных показали, что на 28-й день после первой инъекции эффективность вакцины составила 91,4 процента, а на 42-й день — более 95 процентов.