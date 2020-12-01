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Фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” инициировали срочное обсуждение

Фракции “Просвещенная Армения” и “Процветающая Армения” инициировали срочное обсуждение

Парламентские фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения”, пользуясь предусмотренными Конституцией полномочиями, совместно инициировали обсуждение актуальной темы, в основе которого - вопрос возвращения армянских военнопленных и пленных гражданских лиц.

Как передает Арменпресс, партия “Просвещенная Армения” сообщает, что обсуждение, согласно ч. 4 ст. 123 регламента Национального собрания, состоится в следующий вторник, 8 декабря, на 3-м заседании очередных заседаний НС. Предлагается принять послание Национального собрания.


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