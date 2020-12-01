ОЭСР ожидает сокращения реального ВВП США на 3,7% в 2020 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует в 2020 году сокращение реального ВВП США на 3,7%. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе организации.

В нем отмечается, что американская экономика начала восстановление во второй половине года после резкого падения ВВП и роста безработицы в первом полугодии. "Ожидается, что реальный ВВП США сократится на 3,7% в 2020 году, а затем вырастет на 3,2% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году, - говорится в докладе. - Уровень безработицы будет постепенно снижаться, но останется повышенным по сравнению с периодом до кризиса",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как пояснили в ОЭСР, "во втором квартале 2020 года экономика пережила самый резкий спад в послевоенной истории [США], причем занятость в несельскохозяйственном секторе сократилась примерно на 22 млн человек в марте и апреле 2020 года". "Последующее ослабление ограничительных мер сопровождалось заметным экономическим подъемом, и к октябрю удалось восстановить более половины потерянных рабочих мест", - обратили внимание авторы доклада.

В организации добавили, что такие отрасли, как гостиничный бизнес и транспорт продолжают испытывать негативные последствия санитарного кризиса. В ОЭСР надеются, что кампания по вакцинации позволит ослабить меры сдерживания инфекции во второй половине 2021 года.

Авторы доклада также обратили внимание на то, что улучшение условий на основных экспортных рынках и выполнение согласованных целевых показателей в рамках первой фазы торговой сделки между США и Китаем одновременно повысят экспортную активность.