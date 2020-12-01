В Степанакерте будут обезврежены бомбы ракеты “Смерч”
14:55, 1 Декабрь, 2020
В Степанакерте будут обезврежены кассетные боеприпасы, обнаруженные на улице Лазарева, выпущенные залповой ракетой “Смерч”. Как сообщает "Арменпресс", об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Арцаха.
“Сообщаем, что примерно в 15:00 на улице Лазарева в Степанакерте будут обезврежены кассетные бомбы, выпущенные залповой ракетой “Смерч”, обнаруженной в этом районе. Просим не паниковать при звуках взрывов”, - говорится в сообщении ГСЧС.
Саперные отряды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают очищать населенные пункты Степанакерт от всех взрывных устройств и их обломков.
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