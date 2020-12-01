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ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу

ОДКБ укрепила сотрудничество в 2020 году, заявил Шойгу

Мероприятия, проведенные Организацией договора о коллективной безопасности, укрепили сотрудничество военных ведомств стран-участниц ОДКБ, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Они (мероприятия - ред.) помогли решить приоритетные задачи российского председательства в организации, а также способствовали укреплению сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран", - сказал он на заседании совета министров обороны ОДКБ,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди проведенных мероприятий Шойгу особо отметил празднование 75-летия Победы и парад на Красной площади, который прошел 24 июня. Он поблагодарил коллег за участие военнослужащих ОДКБ в нем.

Также министр рассказал о впервые прошедшем в сентябре совместном заседании министров обороны СНГ, ШОС и ОДКБ. Он назвал заседание "важным вкладом в укрепление авторитета ОДКБ, формирование единой позиции по проблемам глобальной безопасности, построение доверительного диалога, укрепление взаимопонимания".


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