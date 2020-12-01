Президент Арцаха готов делить ответственность за управление с партией “Национальное возрождение”

1 декабря президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял членов исполнительного органа партии “Национальное возрождение” во главе с председателем партии Айком Ханумяном. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Президент отметил, что нынешний период - один из самых сложных в истории Арцаха, чтобы преодолеть проблемы повестки дня, а также обеспечить выживание армянского народа на собственной земле, сегодня как никогда необходимо объединить все возможные силы. Президент Арутюнян выразил особую признательность за высокую гражданственность, проявленную партией “Национальное возрождение” в тяжелые дни войны, за участие в боевых действиях, подчеркнув, что цель их встречи - обсуждение путей преодоления проблем, стоящих перед Родиной. Он также выразил готовность разделить с партией политическую ответственность за управление страной.

Айк Ханумян поблагодарил президента Арутюняна за встречу, отметив, что партия готова принять непосредственное участие в дальнейшем процессе государственного строительства.