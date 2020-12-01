ВОЗ призвала страны Африки активизировать подготовку к вакцинации от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны Африки активнее вести подготовку к вакцинации от коронавируса. По ее оценкам, на настоящий момент менее половины государств континента определили приоритетные группы населения для иммунизации и менее четверти имеют планы финансирования.

Как отмечается в опубликованном в Женеве пресс-релизе ВОЗ, на настоящий момент "Африка далека от готовности" к проведению вакцинации от COVID-19, которая призвана стать крупнейшей кампанией иммунизации в истории континента,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время ВОЗ вместе с партнерами работает над тем, как провести иммунизацию в Африке при помощи международного механизма COVAX, созданного с целью обеспечения на справедливой основе всех стран вакцинами. Предполагается, что через COVAX защиту от коронавируса смогут обрести на начальном этапе 20% жителей континента.

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг заявил на минувшей неделе, что континенту потребуется около 1,5 млрд доз вакцины из расчета по две дозы на человека, чтобы достичь 60-процентного охвата населения для создания коллективного иммунитета. По его словам, вакцинация может начаться в Африке не ранее второго квартала 2021 года.

По данным регионального бюро ВОЗ, по состоянию на 30 ноября, число случаев заражения в Африке превысило 2,16 млн, а умерших - 51,7 тыс.