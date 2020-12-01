Армен Меликбекян встретился с братьями Джоркаефф

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян встретился с Юрием Джоркаеффом и с его братом, советником президента Федерации футбола Армении, вице-мэром французского города Десин Денисом Джоркаеффом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила ФФА. Президент ФФА Армен Меликбекян подарил Юрию Джоркаеффу футболку сборной Армении под номером 6, а Денису Джоркаеффу - под номером 10. На встрече Армен Меликбекян и братья Джоркаефф обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством ФФА и Фонда ФИФА, обсудили перспективы развития армянского футбола.