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Армен Меликбекян встретился с братьями Джоркаефф

Армен Меликбекян встретился с братьями Джоркаефф

Президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян встретился с Юрием Джоркаеффом и с его братом, советником президента Федерации футбола Армении, вице-мэром французского города Десин Денисом Джоркаеффом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила ФФА. Президент ФФА Армен Меликбекян подарил Юрию Джоркаеффу футболку сборной Армении под номером 6, а Денису Джоркаеффу -  под номером 10.   На встрече Армен Меликбекян и братья Джоркаефф обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим сотрудничеством ФФА и Фонда ФИФА, обсудили перспективы развития армянского футбола.


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