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Представители интеллигенции обратились в посольство США с призывом помочь возвращению пленных

Представители интеллигенции обратились в посольство США с призывом помочь возвращению пленных

1 декабря представители творческой интеллигенции - художники, актеры, музыканты и другие граждане, поддерживающие армянских военнопленных в Азербайджане, в посольство США передали письмо с призывом помочь возвращению  пленных.

Как сообщает Арменпресс, народный артист Армении Грант Тохатян сообщил журналистам, что они встретились с представителем дипломатического корпуса посольства и передали письмо, адресованное послу Линн Трейси. Он подчеркнул, что собрались люди, которые хотят найти своих родных. По словам Тохатяна, вопрос возвращения пленных актуален, он волнует всех. “Есть ли в нашей стране кто-нибудь, кого этот вопрос не волнует? Наши пленники должны вернуться. Необходимо вернуть тела убитых мальчиков их родным”, - сказал Тохатян.

Касаясь их дальнейших действий, народный артист Армении отметил, что когда появятся ответы от посольств России, Франции и США в Армении, а также от международных организаций, в которые были отправлены письма, они постараются быть полезными, сотрудничая с офисом Защитника прав человека, и оставаясь в этом процессе.

Наши соотечественники говорят об этом в США, в России и в странах Европы, где армянские общины сильны и сплочены. 

Продюсер Армен Григорян заверил, что реакции определенно будут  и сильными и слабыми, но вполне возможно, что этот процесс будет непрерывным и не остановится, чтобы никто не подумал, что мы забыли о наших пленниках.

29 ноября представители творческой интеллигенции письмо, касающееся вопроса армянских военнопленных, передали в посольство России в Армении, 30 ноября - в посольство Франции в Армении.


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