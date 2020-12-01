Рекордные $35 млрд потребуются в 2021 году на гуманитарную помощь в мире

Для помощи нуждающимся в мире в 2021 году нужно будет собрать рекордные $35 млрд, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на данные ООН.

Согласно оценкам доклада "Глобальный гуманитарный обзор", на фоне пандемии коронавируса COVID-19 235 млн человек в мире потребуется помощь в той или иной форме. При этом численность нуждающегося населения выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом.

"Рост почти полностью обусловлен COVID-19", - заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В ООН указали, что пандемия в наибольшей степени затронула тех жителей Земли, которые и без нее находились в тяжелейших условиях. Отмечается, что впервые с 1990-х годов должны возрасти масштабы крайней нищеты, смертность от ВИЧ, туберкулеза и малярии, упасть продолжительность жизни.

"Вероятно, наиболее тревожное явление... - это угроза возвращения голода, вероятно, сразу в нескольких местах", - отметил Лоукок,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Финансовых средств, которые запросит ООН, должно хватить для помощи 160 млн наиболее уязвимых жителей 56 стран. В частности, ООН намерена получить $6 млрд для сирийцев, находящихся на территории Сирии и вне ее, и $3,5 млрд на 20 жителей Йемена, который столкнулся с худшим гуманитарным кризисом в мире. Значительные средства также планируется направить в Демократическую республику Конго, Афганистан и Эфиопию.

"На кону - жизни огромного числа подвергающихся опасности людей, и цена спасения их жизней в действительности очень мала в сравнении со всеми прочими вызовами, с которыми мы имеем дело", - резюмировал он.

Однако, указывают СМИ, собрать $35 млрд в условиях глобального экономического кризиса может стать непростой задачей: так, в прошлом году собрали в два раза меньшую сумму - $17 млрд, хотя было запрошено $29 млрд.