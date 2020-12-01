В суде общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу Нарека Саркисяна, племянника третьего президента Армении Сержа Саркисяна. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами он не стал комментировать подробности возбужденного против него уголовного дела, пообещав ответить на вопросы после судебного заседания.

Правоохранители Армении предъявили обвинение Нареку Саркисяну летом 2019 года, когда в его квартире в центре Еревана было обнаружено незаконно хранящееся оружие и наркотики. 26 июня в Службе национальной безопасности Армении было возбуждено уголовное дело по признакам приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств и незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с целью сбыта или изготовления, или незаконного сбыта. В квартире Нарека Саркисяна правоохранители обнаружили два чемодана с наркотиками и оружие. Кроме того, по данным Службы национальной безопасности, еще в 2013 году Нарек Саркисян, злоупотребив доверием одного из наследников художника Мартироса Сарьяна, забрал у него14 рисунков художника, а затем, игнорируя многочисленные требования потерпевшего, отказался их вернуть. Прошлым летом во время обыска в офисе Нарека Саркисяна сотрудники СНБ обнаружили эти рисунки, а также 115 000 долларов США, 27 000 евро, дорогие часы, многочисленные золотые монеты и украшения. Он был освобожден под залог в 25 миллионов драмов.