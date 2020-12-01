Эпидемическая ситуация в животноводстве республики стабильна и контролируема: руководитель ИОБПП

По данным Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, с начала войны из Арцаха в Армению было перевезено 9 616 животных. Руководитель инспекционного органа Георгий Аветисян не исключает и случаи, когда животные из Арцаха в Армению были выведены не автомобилями, эти животные не зафиксированы инспекционным органом. “Не исключено, что животные были выведены из Арцаха в Армению не на автомобилях, и это не было замечено инспекцией. На наш взгляд, число голов 9 616, не является реальным количеством. Сейчас мы вносим эти уточнения”, - сказал Георгий Аветисян.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс сообщил руководитель Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Георгий Аветисян. По его словам, орган по безопасности пищевых продуктов, организации, оказывающие соответствующие ветеринарные услуги, совместно с соответствующими органами еще во время войны начали и продолжают принимать меры по контролю эпидемической ситуации, перемещения животных в Армению из зоны боевых действий, а также болезней, передаваемых населению от животных. “Благодаря оперативным мероприятиям в животноводстве удалось избежать эпидемий. На данный момент у нас нет больных животных, особенно с таким опасным заболеванием, как оспа. Меры продолжаются, всем этим животным будут сделаны прививки и от других болезней, предусмотренные госзаказом”, - сказал Георгий Аветисян.

По словам руководителя проверяющего органа, эпидемическая ситуация в стране стабильна и контролируема.