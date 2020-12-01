Суд отложил заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других

В суде общей юрисдикции Еревана (резиденция в Шенгавите) 1 декабря было отложено судебное заседание под председательством судьи Анны Данибекян по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других. Как сообщает Арменпресс, заседание было перенесено в связи с неявкой адвоката Сейрана Оганяна Карена Межлумяна, о чем он заранее сообщил суду. Следующее судебное заседание назначено на 13:00 8 декабря.

По делу также проходят Сейран Оганян, бывший в 2008 году начальником Генштаба ВС Армении, Юрий Хачатуров, бывший в 2008 году заместителем министра обороны Армении, Армен Геворкян, бывший в 2008 году руководителем аппарата президента Армении, секретарем Совета безопасности.

По данным судебной информационной системы Datalex, по уголовному делу о событиях, произошедших в Ереване 1 и 2 марта 2008 года, второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.