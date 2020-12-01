ФФА организует открытый чемпионат по футзалу среди женщин

Федерация футбола Армении организует открытый чемпионат по футзалу среди женщин.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. Чемпионат пройдет в трех возрастных группах: до 12, до 15 и после 15. Он начнется 13 декабря в Техническом центре ФФА Футбольной академии. Встречи будут проводиться на региональной основе. Команды должны состоять не менее чем из 6 участниц. Для участия в чемпионате до 7 декабря необходимо заполнить онлайн-заявку.