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ФФА организует открытый чемпионат по футзалу среди женщин

ФФА организует открытый чемпионат по футзалу среди женщин

Федерация футбола Армении организует открытый чемпионат по футзалу среди женщин.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. Чемпионат пройдет в трех возрастных группах: до 12, до 15 и после 15. Он начнется 13 декабря в Техническом центре ФФА Футбольной академии. Встречи будут проводиться на региональной основе. Команды должны состоять не менее чем из 6 участниц. Для участия в чемпионате до 7 декабря необходимо заполнить онлайн-заявку.


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