Гор Геворкян выходит из парламентской фракции “Мой шаг”

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Гор Геворкян сообщил о своем решении выйти из фракции и продолжать работу в парламенте в качестве независимого депутата.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Подтверждаю, что для меня национальная солидарность и единство, внутриполитическая стабильность являются неоспоримыми приоритетами.

Институциональных решений стоящих перед Арменией и Арцахом проблем можно достичь только путем общенациональной консолидации, внутриполитической стабильности и безоговорочного следования Конституции Республики Армения.

В эти дни я старался направить свои усилия на диалог с коллегами, трезво оценить ситуацию, найти более эффективные для нашего государства решения.

В то же время, исходя из определенных реалий, ставших очевидными в этот период, из принципиальных разногласий по ряду ключевых и проблемных вопросов, стоящих перед нашим государством, я принял решение выйти из фракции “Мой шаг”, и в качестве независимого депутата продолжать выполнение своих обязательств перед избирателями.

Хочу также подчеркнуть, что моим основным желанием начать политическую деятельность была идея впрячься в дело строительства новой, более сильной Армении. В своей жизни и в деятельности я не был стеснен в вопросах выражения мыслей и выражения позиции, и в этом плане я думаю, что принятое решение будет воспринято и тех коллег из фракции, которые лучше знают о моем обязательстве всегда быть верным моим принципам и ценностям.

Я и впредь буду служить Родине по мере своих сил и возможностей.

Разделяю боль и горе народа, преклоняюсь перед могилами всех наших павших, перед героями воинами и перед Армянской армией”,- написал депутат.

Ранее о выходе из фракции “Мой шаг” заявили депутаты Вардан Атабекян и Тагуи Товмасян. Депутат от фракции “Мой шаг” Гаяне Абрамян сложила депутатский мандат.