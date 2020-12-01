В Висконсине подтвердили победу Байдена в штате

В Висконсине подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах в штате по итогам пересчета в двух округах, сообщила на пресс-конференции глава висконсинского избиркома Энн Джейкобс.

Пересчет проводили в округах Дейн и Милуоки.

Таким образом, Байден должен выиграть 10 голосов выборщиков от штата. В Висконсине еще предстоит официальное утверждение итогов выборов.

В результате пересчета отрыв Байдена от Дональда Трампа, составлявший около 20 тысяч голосов, вырос на 74 голоса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ожидается, команда юристов действующего президента сможет оспорить результаты в течение ближайших пяти дней. Трамп ранее пообещал, что его адвокаты подадут иск в понедельник или вторник.

Кроме того, в Висконсине еще возможны партийные споры по результатам выборов. Джейкобс сделала заявление о результатах выборов в понедельник от собственного имени, тогда как полный состав избирательной комиссии штата, включающий республиканцев, соберется только во вторник.

Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Ведущие американские СМИ объявили победителем Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его.

Вместе с тем Трамп заявил, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в судах. Юристы американского лидера подали ряд исков с требованием приостановить или пересчитать голоса, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.