9 борцов греко-римского стиля примут участие в индивидуальном розыгрыше Кубка мира

9 армянских борцов греко-римского стиля примут участие в индивидуальном розыгрыше Кубка мира.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Федерация борьбы. Армению на индивидуальном этапе Кубка мира представят Рудик Мкртчян (55 кг), Армен Меликян (60 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Славик Галстян (67 кг), Малхас Амоян (72 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур. Шагинян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг) и Давид Овасапян (130 кг).

Сборная Армении по греко-римской борьбе начала сборы накануне чемпионата мира в Олимпаване 30 ноября. Борцы вольного стиля начнут свои сборы 1 декабря.

Напомним, что с 12 по 18 декабря в Белграде пройдет индивидуальный чемпионат мира по борьбе.