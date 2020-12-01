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СМИ: парламент Ирана утвердил проект об активизации ядерной деятельности

СМИ: парламент Ирана утвердил проект об активизации ядерной деятельности

Парламент Ирана утвердил общие положения проекта об активизации ядерной деятельности страны, сообщило агентство Fars.

По его данным, в ходе заседания парламента во вторник 251 депутат проголосовал "за" проект под названием "стратегическая мера по отмене санкций". Законопроект было принято рассмотреть в ускоренном порядке после убийства ядерщика Мохсена Фахризаде.

Законопроект, как сообщалось ранее, предполагает производство и накопление в стране в год 120 килограммов урана с уровнем обогащения 20% (уран свыше 20% считается оружейным), а также производить в месяц минимум 500 килограммов низкообогащенного урана. В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного соглашением,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, сообщали парламентарии, предполагается задействование центрифуг для обогащения урана IR-2M и центрифуг IR-6, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.

Проект предполагает "оптимизацию" тяжеловодного реактора в Араке мощностью 40 МВт и строительство еще одного тяжеловодного реактора мощностью 40 МВт для производства радиозотопов в медицинских целях.

Для ратификации законопроекта необходимо еще согласие Совета стражей конституции - специального надпарламентского органа власти в Иране, который проводит проверку законопроектов. Тогда закон будет обязателен к исполнению.


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