Левон Аронян в рейтинговой таблице ФИДЕ сохранил свою позицию
Лидер армянских шахмат Леон Аронян в рейтинге ФИДЕ сохранил свои позиции.
Как сообщает Арменпресс, в рейтинге за декабрь Аронян, как и в предыдущем месяце, занимает 6-е место. Лидер таблицы - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.
Представляющие Армению шахматисты - Габриэль Саркисян - 53-й, Грант Мелкумян - 78-й, Карен Григорян - 96-й.
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