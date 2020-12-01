Левон Аронян в рейтинговой таблице ФИДЕ сохранил свою позицию

Лидер армянских шахмат Леон Аронян в рейтинге ФИДЕ сохранил свои позиции.

Как сообщает Арменпресс, в рейтинге за декабрь Аронян, как и в предыдущем месяце, занимает 6-е место. Лидер таблицы - действующий чемпион мира Магнус Карлсен.

Представляющие Армению шахматисты - Габриэль Саркисян - 53-й, Грант Мелкумян - 78-й, Карен Григорян - 96-й.