Фонд “Мой шаг” в Степанакерте проведет рождественскую ярмарку

Благотворительный фонд “Мой шаг” объявляет ряд программ, направленных на содействие жителям Арцаха, пострадавшим от войны. Как сообщили Арменпресс в фонде “Мой шаг”, это следующие программы:

Содействие действующим в Армении станциям гуманитарной помощи;

Предоставление школьникам, временно обосновавшимся в Армении портфелей, канцелярских принадлежностей и т. д.;

Приобретение предметов, необходимых для беременных и новорожденных из Арцаха, временно обосновавшихся в Армении (детские коляски, соответствующая одежда, гигиенические принадлежности);

Организация новогодней и рождественской ярмарки для маленьких арцахцев в Степанакерте;

Новогодние мероприятия для детей военнослужащих и эвакуированных из Арцаха в Ереване и в области Армении;

Пекарня для арцахцев, переехавших в Степанакерт из других населенных пунктов Арцаха (для многодетных матерей и их детей, одиноких пожилых, семей военнослужащих).

Благотворительный фонд “Мой шаг”, учитывая сложившуюся ситуацию и актуальность реагирования на потребности, запустил ряд мероприятий и программ поддержки. Все меры разрабатываются и реализуются в сотрудничестве с соответствующими государственными органами Республики Армения и Республики Арцах.

Однако, имея четкое понимание и неся ответственность за обеспечение людей достойной окружающей средой для преодоления их проблем, разрабатываются и долгосрочные программы, которые определенно принесут положительные изменения и улучшат условия жизни людей.

“Мы с достоинством должны преодолеть кризис, поддерживать друг друга и снова начать путь развития, объединив наши усилия, передавать нашу любовь и заботу нашим соотечественникам: https://mystep.foundation/en/donate/

Уважаемые соотечественники, следите за официальными страницами фонда “Мой шаг”, где будут подробные сообщения о проделываемой работе.