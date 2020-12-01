Руководитель администрации села Агавно представил подробности о ситуации в общине

В настоящее время в сельской общине Агавно Кашатагского района Арцаха осталось 9 семей.

Об этом Арменпресс сообщил глава общины Агавно Андраник Чавушян.

“Наша позиция остаться в родном селе и сохранить его армянским не изменилась. Мы продолжим жить здесь. Миротворцы делают свое дело, и мы имеем право защищать безопасность наших семей и села. Оставшиеся мужчины продолжают дежурить по деревне. Наш флаг все еще развевается на крыше администрации, мы не хотим видеть там другой флаг. Согласно заявлению, миротворцы должны обеспечивать безопасность коридора. Они будут делать свое дело, и мы имеем право оставаться здесь, чтобы защищать нашу безопасность. Мы готовы защищать свои права даже ценой своей жизни. Отсюда мы защищаем и Степанакерт и права всех армян. Мы хотели бы получить четкие разъяснения от соответствующих органов. Нам говорят, что село останется армянским, но предоставляют топливо и автобусы для эвакуации”, - сказал глава общины Агавно.

По его словам, село уже три дня, живет без электричества, средства связи в Арцахе не работают, а еду и другие необходимые вещи семьям, проживающим в Агавно, отправляют друзья и родственники.

Ван Новиков