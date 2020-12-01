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Гегам Манукян и группа других объявивших голодовку прекратили ее

Гегам Манукян и группа других объявивших голодовку прекратили ее

По настоянию Католикоса всех армян Гарегина II, член Армянской революционной федерации Дашнакцутюн Гегам Манукян, требующий отставки премьер-министра, и группа других граждан прекратили голодовку. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал руководитель информационной системы Первопрестольной отец Ваграм Меликян.

“Голодовка прекращена по настоянию Католикоса Всех Армян армян”, - сообщил иерей Ваграм Меликян.

Член АРФД Гегам Манукян на своей странице в Facebook написал, что Верховному Патриарху трудно было отказать.

“С сегодняшнего дня я и наши соратники прекращаем голодовку и продолжаем нашу борьбу”, - написал Манукян, добавив, что о следующих шагах он сообщит в ближайшее время.

Член АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян объявил бессрочную голодовку с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


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