С 7 декабря школы Армении перейдут на очное обучение

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении с циркуляром обратилось в областные администрации и в мэрию Еревана относительно организации учебного процесса для учащихся 5 - 12 классов общеобразовательных учебных заведений Армении с 7 декабря.

Как передает Арменпресс, Министерство образования и науки сообщило, что согласно положению, учебный процесс 1 - 4 классов был организован ранее, также и всех классов общин без внутриобщинного транспорта. В циркуляре говорится, что решение принято совместно с Минздравом. При организации занятий общеобразовательные учреждения обязаны соблюдать требования, утвержденные приказом министра здравоохранения РА N 24-N от 18 сентября 2020 года.

При этом, согласно циркуляру, ограничения руководства “Организация деятельности в государственных образовательных учреждениях в условиях эпидемии COVID-19”, утвержденного в начале учебного года, не действуют, за исключением положения о разделении классов с числом учащихся более 20 человек. Это касается и средних школ, подчиненных министерству, и негосударственных учебных заведений.

“Следует добавить, что согласно вышеупомянутому приказу министра здравоохранения необходимо обеспечить наличие масок, дезинфицирующих средств для рук, средств для обработки поверхностей, для мытья рук под проточной водой, урн для мусора с педалью или с сенсорной крышкой с надписью “Использованные маски” и термометры. Работники групп высокого риска, старше 65 лет с их письменного согласия могут выполнять свою работу удаленно”, - говорится в циркуляре.

Учащиеся из группы риска продолжат дистанционное обучение посредством централизованного дистанционного обучения. Для каждой школы будет использован отдельный подход в зависимости от количества вспышек в школе. Если уровень заражения превысит 10%, согласно установленным правилам, школа снова перейдет на дистанционное обучение.