Родственники пропавших без вести военнослужащих требуют провести поисковые работы в Зангелане

Перед воинской частью Эчмиадзина родители и родственники пропавших без вести военнослужащих 1 декабря провели акцию протеста, требуя от властей провести поисковые работы на участке Зангелана.

Как сообщает Арменпресс, родители не могут понять, почему до сих пор на этом участке не проведены поисковые работы и почему процесс так затягивается.

Начальник штаба воинской части Эчмиадзина Камо Малхасян вышел к родителям и заверил их, что сегодня или завтра работы будут проведены.

“В данный момент мы делаем все, от нас зависящее. Всю информацию мы представили председателю комиссии. На данный момент есть информация от министра, что сегодня или завтра в Зангелане будут проведены поисковые работы. Международный комитет Красного Креста будет работать вместе с Министерством обороны”, - представил Малхасян.