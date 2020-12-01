Какова ситуация в Бердзоре: мэр города представил подробности

Многие бердзорцы сейчас находятся в городе. Об этом Арменпресс сообщил мэр Бердзора Нарек Алексанян. По его словам, вчера российские миротворцы сообщили, что флагов никакой стороны в городе не должно быть. Поэтому был спущен флаг Республики Арцах. Однако российские миротворцы не уточнили, войдут ли азербайджанские вооруженные силы в Бердзор или нет. Из соображений безопасности, возможно, что женщины и дети выехали из Бердзора, но многие остались. Что касается слухов, муссируемых со вчерашнего дня, что в городе должны остаться лишь 200 человек в качестве обслуживающего персонала миротворцев, то у меня нет информации об этом. Во всяком случае, на данный момент в городе больше 200 жителей. Лично я также в Бердзоре”, - представил мэр, добавив, что пока никаких проблем не возникало.

В настоящее время в Бердзоре дислоцируются российские миротворцы, оставшиеся жители ждут дальнейшего развития событий.

Ван Новиков