Российские миротворцы в НКР обезвредили более 1 000 взрывоопасных предметов

Военнослужащие Международного противоминного центра Министерства обороны России продолжают работу по инженерной разведке и разминированию объектов в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы в Лачинском коридоре провели работы по устранению взрывоопасных предметов и обеспечили безопасность работы бригад, выполняющих работы по восстановлению высоковольтных линий электропередачи, поврежденных в ходе боевых действий. Обнаруженные взрывоопасные предметы, оставшиеся или неразорвавшиеся боеприпасы, перемещаются на полигон, оснащенный специальным оборудованием, и уничтожаются там. Боеприпасы, которые невозможно безопасно перевезти, уничтожается на месте, обеспечивая все необходимые меры безопасности.

В общей сложности в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерные подразделения расчистили более 29 гектаров территории и около 10 километров дороги, обследовано более 100 домов и объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено около 1 000 взрывоопасных предметов.