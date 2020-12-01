Миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение автотранспорта и граждан по Лачинскому коридору
10:14, 1 Декабрь, 2020
Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе осуществляют круглосуточное наблюдение за ситуацией и за соблюдением режима прекращения огня. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.
Миротворцы обеспечивают безопасность передвижения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору, транспортировку, сопровождение и обеспечение безопасности строительных бригад, выполняющих задачи по восстановлению инфраструктурных объектов.
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