Время в Ереване: 11:07:36,   1 Декабрь

Миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение автотранспорта и граждан по Лачинскому коридору

Миротворцы РФ обеспечивают безопасное движение автотранспорта и граждан по Лачинскому коридору

Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе осуществляют круглосуточное наблюдение за ситуацией и за соблюдением режима прекращения огня. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны России.

Миротворцы обеспечивают безопасность передвижения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору, транспортировку, сопровождение и обеспечение безопасности строительных бригад, выполняющих задачи по восстановлению инфраструктурных объектов.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contac[email protected]
settings Страница конфигурации