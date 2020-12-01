ЗПЧ Армении завершил очередной этап сбора доказательств зверств Азербайджана в отношении пленных

Защитник прав человека завершил очередной этап исследования и правовых формулировок доказательств зверств ВС Азербайджана по отношению к пленным с армянской стороны - военных и гражданских лиц. Как передает Арменпресс, Защитник прав человека сообщает, что пытки и зверства со стороны азербайджанских вооруженных сил, бесчеловечное обращение носят масштабный характер, есть явные признаки военных преступлений на почве межнациональной розни. Совершены тяжкие военные преступления, по которым крайне необходимо зафиксировать доказательства и усилить основания для уголовного преследования властей Азербайджана.

Например, необходимо показать случаи выявления личностей азербайджанских солдат (их много с открытыми лицами на видеозаписях и фотографиях), или что было сделано для установления их личности, сколько азербайджанских солдат разыскивается, в частности, властями Азербайджана. Правительство Армении должно донести эти важные послания как до нашего общества, для которого эти вопросы являются приоритетными, так и до международного сообщества и властей Азербайджана. Власти Азербайджана должны понять, что они не останутся безнаказанными за такие серьезные нарушения прав человека, военные преступления, систематическую пропаганду антиармянства и политику геноцида. Надо показать, что в нашей стране для этого прилагаются все усилия. Безнаказанность приведет к новым злодеяниям и пыткам. Мы не должны допустить этого. Дороги каждый день и час. Исполнительная власть Республики Армения играет принципиальную роль в упомянутых вопросах. Необходима систематическая и целенаправленная работа для защиты прав наших пленных соотечественников”, - говорится в заявлении ЗПЧ.

Утверждается, что эти вопросы должны быть в числе исключительных приоритетов всех, профессиональный потенциал каждого должен использоваться в первую очередь именно для этих целей. Вместо этого 30 ноября в правительстве Армении прошла дискуссия, посвященная расследованию уголовных производств по другим темам и вопросам уголовного преследования, ареста или освобождения конкретных лиц. Защитник прав человека считает недопустимым участие в таком обсуждении ряда судей и ряда членов Высшего судебного совета. Обсуждения в этом направлении ставят под угрозу независимость и авторитет судебной власти. Суды призваны обеспечивать беспрепятственное предоставление личной свободы, справедливое судебное разбирательство и защиту других прав. Эту проблему они могут эффективно решать только в условиях полноценного действия гарантий внешней и внутренней независимости и полноценного обеспечения этой независимости (appearance).

Защитник прав человека сообщил, что правозащитники Сирануш Саакян и Артак Зейналян, Защитник прав человека Арцаха Артак Бегларян, а также Егише Киракосян, представитель Армении в ЕСПЧ, в эти дни находятся в тесном сотрудничестве, чтобы зафиксировать зверства азербайджанских вооруженных сил и защитить права армянских пленных. Защитник прав человека по этим вопросам сотрудничает и со Следственным комитетом Республики Армения, Службой национальной безопасности Республики Армения и Прокуратурой Республики Армения.