На чемпионате Армении легких побед не будет: Егише Меликян

Главный тренер “Алашкерта” Егише Меликян текущий чемпионат Армении считает конкурентоспособным.

“Мы одержали победу над сильным соперником. Я знал, что второй тайм, независимо от счета, будет тяжелым. “Ван” - команда с характером. У нас было два плана, был второй вариант. На чемпионате Армении легких побед не будет”, - Арменпресс передает заявление Меликяна после победного матча с “Ваном”.

По словам тренера, в этом году чемпионат проходит довольно успешно, команды очень конкурентоспособны. Меликян подчеркнул, что “Алашкерт” не должен останавливаться на достигнутом, он должен постараться сохранить свои лидирующие позиции.

14-й тур чемпионата Армении по футболу начался матчем “Алашкерт” - “Ван”.

Арменпресс передает, матч “Алашкерт” - “Ван”, состоявшийся в Ереване, завершился со счетом 2:1 в пользу “Алашкерта”. Единственный гол команды Чаренцавана забил Арегин Киракосян. Мячи “Алашкерта” забили Александр Глишич и Давид Давидян.

После этой победы “Алашкерт” закрепил свою позицию в верхней части турнирной таблицы, “Ван” занимает 7-е место.