Россия не отступает, Турция не отказывается от идеи наличия регулярных войск в Азербайджане

“Айастани Анрапетутюн”/Арменпресс

В процессах миротворческой миссии России в Арцахе намечаются новые события. Турция с каждым днем все более ужесточает свои позиции в этом направлении и выдвигает новые требования. Россия постоянно ссылается на пункт 5 трехстороннего заявления, в котором говорится, что Турция может участвовать в миротворческих операциях только на территории Азербайджана посредством деятельности совместного центра мониторинга, который будет расположен в городе Барда, и исключительно с миссией наблюдения за прекращением огня. Министр обороны Турции Хулуси Акар в недавнем публичном выступлении заявил, что сухопутные войска его страны завершили подготовку и могут вскоре отправиться в Азербайджан. Он также заявил, что турецкие и российские миротворцы будут проводить совместное патрулирование позиций. Развертывание сухопутных войск в Азербайджане имеет иное качество и не предполагает наблюдения за прекращением огня какими-либо техническими средствами. Фактически это означает де-юре присутствие регулярной турецкой армии в Азербайджане. По сути, Турция продолжает добиваться своих целей, ради которых она и спровоцировала войну с Арцахом. Россия продолжает ссылаться на пункты трехстороннего соглашения взвешенными сообщениями. Вместо этого Турция начала использовать главное оружие своей дипломатии - скрытый шантаж. Только в этом контексте мы можем рассматривать недавний резкий поворот Эрдогана в сторону Европы и США. Его заявление о возобновлении с ними отношений международной прессой было интерпретировано в контексте его разногласий с Россией на Кавказе.

Угрожая вернуться на западную орбиту, Анкара явно ожидает от России уступок в вопросе ее присутствия в Азербайджане. Однако, имея в виду непредсказуемое руководство этой страны в последние годы, Россия не имеет гарантий, что Турция не вернется на западную орбиту через день после уступки, если, конечно, она сходила с нее.

Турция уже использует инструмент прямого шантажа. Она через экспертные круги турецких политологов передает, что, если российская сторона не пойдет на уступки в формате миротворцев, она может по собственной инициативе создать военные базы в Кельбаджаре, Шуши, Зангелане и в Лачине.

Отметим, что и реализация совместной миротворческой миссии, и создание военных баз в вышеупомянутых регионах существенно не отличаются. Результатом обоих сценариев, помимо джихадистских экстремистов в регионе, будет и присутствие регулярного контингента Турции и блокада Арцаха и Армении турецкими войсками. Однако вероятность того, что Россия отступит перед подобным давлением, мала, так как таким образом она не только оставит Турцию в регионе своих многовековых интересов, но и выпустит из сферы своего влияния второе государство Закавказья.

Армен ВАРДАНЯН