Газета “Айастани Анрапетутюн”: Осознание ценности Армянской армии

“Армянская армия вела битву на равных с современной военной машиной враждебной коалиции и отступила лишь тогда, когда нашим Вооруженным силам был нанесен существенный удар израильско-турецкими БПЛА и сверхточными ракетами ЛОРА. И в этой панораме войны может ли кто-нибудь утверждать, что помимо отступления Армянская армия потерпела и поражение? Лишь в случае “закрытия воздуха” армянский воин мог продолжить войну, пусть даже автоматами и артиллерией. Армянский воин, до прекращения огня остававшийся в Мраве, Мартакерте, Мартуни, Шуши, победил, он выполнил свою работу, он не сдал Мартакерт, Агдам, Мартуни. Он не сдал и Шуши, оставаясь там даже после установления режима прекращения огня”.

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