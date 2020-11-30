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Землетрясение в Грузии ощущалось в селах Мецаван и Дзорамут Лорийской области

Землетрясение в Грузии ощущалось в селах Мецаван и Дзорамут Лорийской области

30-го ноября в 19:09 по местному времени (15:09 по Гринвичу) сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с магнитудой 2,9 и глубиной очага 10 км, эпицентр находится в 19 км к северу от города Дманис, Грузия.

Географические координаты эпицентра 41,31⁰ северной широты и 43.98⁰ восточной долготы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла.

Землетрясение ощущалось в селах Мецаван и Дзорамут Лорийской области с силой 2-3 балла.


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