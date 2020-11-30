В Британии выявили более 12 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 330, умерли от коронавируса 205 человек. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом свидетельствует данные минздрава.

Днем ранее диагноз был подтвержден у 12 155 человек, скончались 215 пациентов.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 629 657 человек, умерли 58 448.

В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.