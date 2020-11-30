Полиция Еревана задержала 33 участника митингов

Полиция Еревана задержала 33 человека, участвовавших в акции протеста по перекрытию улиц. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и информации полиции Армении.

По данным полиции, 33 гражданина задержаны за совершение деяния, предусмотренного статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях.

Группа граждан на центральных улицах Еревана проводила акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они пытались перекрыть проспект Маштоца, но полиция не позволила этого, в результате чего были задержаны несколько человек. Затем протестующие двинулись к улицам Саят-Нова и Абовяна.