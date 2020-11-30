Группа граждан на центральных улицах Еревана проводит акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Арменпресс, граждане пытались закрыть проспект Маштоца, но полиция не позволила этого, в результате чего были задержаны несколько человек.

Затем протестующие двинулись к улицам Саят-Нова и Абовяна.

О количестве задержанных граждан полиция сообщит позже.