Группа граждан на центральных улицах Еревана проводит акцию протеста
19:23, 30 Ноябрь, 2020
Группа граждан на центральных улицах Еревана проводит акцию протеста, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает Арменпресс, граждане пытались закрыть проспект Маштоца, но полиция не позволила этого, в результате чего были задержаны несколько человек.
Затем протестующие двинулись к улицам Саят-Нова и Абовяна.
О количестве задержанных граждан полиция сообщит позже.
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