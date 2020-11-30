Вице-премьер Тигран Авинян принял представителей МККК

Вице-премьер Тигран Авинян 30 ноября принял руководителя делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Армении Клэр Мейтро в связи с завершением ее миссии, а также новоназначенного руководителя делегации Тьерри Рибо.

Вице-премьер поблагодарил Клэр Мейтро за работу во время ее пребывания в должности, а также выразил надежду, что под руководством Тьерри Рибо будет продолжено и расширено всестороннее сотрудничество с делегацией МККК.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Авиняна, представители МККК поблагодарили государственные органы Армении за поддержку, которая позволяет им эффективно выполнять миссию организации. Клэр Мейтро и Тьерри Рибо также подробно рассказали о ходе работ МККК.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с процессом обмена пленными, поиском пропавших без вести лиц и тел погибших. Тигран Авинян подчеркнул важность поддержки и посредническую роль МККК, а также отметил необходимость ускорения вышеупомянутых процессов. Он отметил, что армянская сторона полностью следует и продолжит следовать букве и духу установленным Женевской конвенцией и дополнительными протоколами цивилизованным правилам обращения с военнопленными.

Вице-премьер коснулся нарушения Азербайджаном международного гуманитарного права во время и после военных действий. Он также выразил обеспокоенность по поводу возвращения пленных, созданных азербайджанской стороной при поиске пропавших без вести лиц и тел погибших препятствий.

Тигран Авинян представил основные принципы и механизмы, предложенные армянской стороной в процессе обмена пленными. Он также подчеркнул необходимость максимального ускорения процесса.

Собеседники коснулись также текущей гуманитарной ситуации в Арцахе и вопросов оценки потребностей арцахцев.