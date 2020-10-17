Предстоящие на 1 декабря мероприятия
18:41, Ноябрь 30, 2020
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- 18:06 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Михаилом Мишустиным
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- 17:48 Азиатские индексы - 30-11-20
- 17:30 Стооднолетняя жительница Италии трижды перенесла заражение коронавирусом
- 17:04 Начальник полиции Армении направил послание по случаю Дня полиции Республики Арцах
- 17:02 Фракция «Мой шаг» НС выдвинула Давида Наапетяна на должность члена Совета Центробанка
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- 16:47 Авиакомпания “Уральские авиалинии” начала регулярные рейсы по маршруту Москва - Гюмри – Москва
- 16:45 Из 500 лифтов, которые должны быть заменены, установлены уже 251
- 16:38 Санду раскритиковала законопроект о статусе русского языка в Молдавии
- 16:28 В ОЗХО подтвердили уничтожение 98,3% запасов химического оружия в мире
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- 16:02 “Алашкерт” обыграл “Ван”
- 16:00 Заседание Евразийского межправсовета пройдет в формате видеоконференции
- 15:40 Заключенные одной из тюрем Шри-Ланки устроили "коронавирусный" бунт
- 15:31 В ЕЭК заявили, что в 2021 году в ЕАЭС подготовят проект договора по ценам на газ
- 15:26 Никол Пашинян пригласил на встречу представителей судебной системы
- 15:19 Из зоны боевых действий вынесено более 600 тел погибших военнослужащих
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