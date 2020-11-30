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Азиатские индексы - 30-11-20

Азиатские индексы - 30-11-20

ТОКИО, 30 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.79% и составил 26433.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.77% и составил 1754.92 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.49% и составил 3391.76 пункта, а HANG SENG снизился на 2.06% и составил 26341.49 пункта.


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