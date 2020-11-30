Фракция «Мой шаг» НС выдвинула Давида Наапетяна на должность члена Совета Центробанка

Фракция «Мой шаг» НС выдвинула Давида Робертовича Наапетяна на вакантную должность члена Совета Центробанка. Как сообщает Арменпресс, обсуждение вопроса включено в повестку заседания Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

Давид Наапетян с декабря 2019 года занимает должность генерального секретаря - члена исполнительного комитета Центрального банка.

Постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам рассмотрит этот вопрос на заседании 1 декабря.