Фракция «Мой шаг» НС выдвинула Давида Наапетяна на должность члена Совета Центробанка
17:02, 30 Ноябрь, 2020
Фракция «Мой шаг» НС выдвинула Давида Робертовича Наапетяна на вакантную должность члена Совета Центробанка. Как сообщает Арменпресс, обсуждение вопроса включено в повестку заседания Постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.
Давид Наапетян с декабря 2019 года занимает должность генерального секретаря - члена исполнительного комитета Центрального банка.
Постоянная комиссия по финансово-кредитным и бюджетным вопросам рассмотрит этот вопрос на заседании 1 декабря.
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